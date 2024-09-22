نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا المصرية تحتفي بمحمد عبد الوهاب في حفل "وهابيات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من خطط وزارة الثقافة المصرية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي، تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفل "وهابيات" بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك يوم الأحد 22 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

"برنامج الحفل" مجموعة من أعمال موسيقار الأجيال

يتضمن الحفل تقديم نخبة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مثل "والله ما أنا سالى"، "قلبي بيقولي كلام"، "أنت الحب"، "لا تكذبي"، "في يوم وليلة"، "فكروني"، "أهواك"، و"نبتدي منين الحكاية". يتولى تقديم هذه الأعمال كل من الفنانين: يحيى عبد الحليم، هند النحاس، سامح منير، وغادة آدم.

دور الأوبرا في حفظ التراث الموسيقي

تأتي سلسلة حفلات "وهابيات" ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دار الأوبرا المصرية لتعزيز الذوق الفني وتعريف الأجيال الجديدة برواد الفن المصري الكلاسيكي.

تهدف هذه الحفلات إلى إحياء التراث الفني وتقديمه بصورة معاصرة تحافظ على أصالته.