انت الأن تتابع خبر قمة مرتقبة.. إنتر ميلان في مواجهة شرسة أمام ميلان بالدوري الإيطالي واستعدادات الفريقين للمباراة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير كرة القدم الإيطالية انطلاق قمة نارية تجمع بين إنتر ميلان وميلان، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز 2024، والتي ستكون بمثابة ملحمة كروية، فهي تجمع بين خصمين قويين، لن يتخلى أي منهما عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وذلك في ظل الصراع الدائر على التتويج باللقب.

موعد مباراة إنتر ميلان وميلان

يتصارع نادي إنتر ميلان مع نظيره نادي ميلان، اليوم 22 سبتمبر 2024، على ملعب ” جوزيبي مياتزا”، على أن تبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وتنقل المباراة على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق ” فارس عوض “.

استعدادات الفريقين للمباراة

يدخل إنتر ميلان هذا اللقاء تحت شعار لابديل عن الفوز، حيث أنه يسعى لاستعادة مكانه في قمة جدول الترتيب كالمعتاد، واليوم اللقاء لن يكون سهلاً فهو أمام خصم قوي وعنيد، لن يتمكن من توقيع الهزيمة عليه بسهولة، بل لابد من تحضير الاستعداد لمواجهته بشكل جيد، حتى يتمكن من الخروج بشكل مشرف من اللقاء، خاصة أنه يخوض على أرضه وسط جماهيره، كما أنه حامل اللقب، ويجب أن يظهر بشخصية البطل.

وفي المقابل يدرك ميلان أن هذه المباراة لم تكون سهلة، بل لابد من الإستعداد لها بكل ما لديه من قوة، فهو ينافس أمام غريمه التقليدي، كما أنه في مواجهة حامل اللقب، ولابد من احترامه جيدا، حتى يتمكن من تحقيق الانتصار عليه والخروج بالثلاث نقاط في جعبته، من أجل الانطلاق بقوة في المسابقة الذي يسعى للتتويج بلقبها.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي