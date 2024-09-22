تغيرات في الظواهر الجوية على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية

انت الأن تتابع خبرتغيرات في الظواهر الجوية على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهى فصل الصيف وبدأت أول أيام فصل الخريف ومع ذلك تتعرض بعض مناطق المملكة العربية السعودية إلى موجة كبيرة من التغيرات في الحالة الجوية،حيث تشهد أجزاء من مناطق جازان وعس،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٢ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٤٣ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٤٠.

الرياض: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٢٥.

جدة: العظمى ٣٧ ودرجة الرطوبة ٣٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

الدمام: العظمى ٤٢ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٦٠.

أبها: العظمى ٢٧ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٩٠.

تبوك: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٤٥.

بريدة: العظمى ٤١ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٢٠.

حائل: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الباحة: العظمى ٢٤ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٥٠.

سكاكا: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٥٠.

جازان: العظمى ٣٦ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٣٧ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٣٠.