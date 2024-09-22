نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المطاعم لليوم الوطني 94 بأسعار غير مسبوقة وخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الـ94 لعام 1446/2024، ينتظر سكان المملكة العروض المميزة التي تقدمها المطاعم بهذه المناسبة الوطنية. تشمل العروض خصومات كبيرة من مجموعة من المطاعم الشهيرة مثل بيتزا هت، هارديز، وحاشي باشا، مما يتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بوجباتهم المفضلة بأسعار مخفضة.

تفاصيل عروض المطاعم لليوم الوطني 94

كشفت العديد من المطاعم عن عروضها الخاصة باليوم الوطني، والتي تتضمن:

حاشي باشا : عرض "حاشي يحبها قلبك" بسعر 29.40 ريال للوجبة الثانية، ساري حتى 24 سبتمبر داخل الفروع فقط.

: عرض "حاشي يحبها قلبك" بسعر 29.40 ريال للوجبة الثانية، ساري حتى 24 سبتمبر داخل الفروع فقط. هوليكاو برجرز : برجر أخضر بسعر 9.4 ريال، وخصم 15% على جميع المنتجات حتى 23 سبتمبر في فروع الخبر والجبيل.

: برجر أخضر بسعر 9.4 ريال، وخصم 15% على جميع المنتجات حتى 23 سبتمبر في فروع الخبر والجبيل. سنتيو كافيه: مشروب "تشوكلت الهبة" بسعر 0.94 هللة، ساري يومي 22 و23 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المواطنين عروض هارديز والبيك، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا، بينما شاركت مطاعم البيك مقطع فيديو احتفالي عبر منصتها على "إكس" احتفاءً باليوم الوطني.

فعاليات اليوم الوطني 94

إلى جانب العروض المميزة، ستقام العديد من الفعاليات الفنية، منها حفل الفنان رابح صقر يوم 22 سبتمبر في مسرح محمد عبده أرينا، وحفل الفنان عبادي الجوهر في شقراء، وحفل ماجد المهندس في الدمام، إضافة إلى أمسية فنية للفنانة آمال ماهر في الأحساء.