أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024.. شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا. حيث بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، نحو 3540 جنيهًا. كما تراوح سعر تكلفة المصنعية والدمغة بين 50 و80 جنيهًا لكل جرام.

سعر الذهب اليوم

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب وفقًا للعيارات المختلفة:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

- عيار 24: بين 4040 و4051 جنيهًا.

- عيار 22: بين 3703 و3713 جنيهًا.

- عيار 21: بين 3535 و3545 جنيهًا.

- عيار 18: بين 3030 و3038 جنيهًا.

- عيار 14: بين 2356 و2363 جنيهًا.

- عيار 12: بين 2020 و2025 جنيهًا.

كما استقر سعر الأونصة عند 2622 دولارًا، في حين تراوح سعر الجنيه الذهب بين 28،336 و28،880 جنيهًا.