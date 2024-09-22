نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصعيد التوتر بين حزب الله وإسرائيل: قصف متبادل وتهديدات متزايدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم الأحد عن تنفيذ قصف مكثف لمجمع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في شمال حيفا، باستخدام عشرات الصواريخ، وذلك ردًا على التفجيرات التي استهدفت أجهزة البيجر واللاسلكي.

يأتي هذا التصعيد في سياق التوتر المتزايد بين الجانبين، مما ينذر باندلاع حرب شاملة.

تفاصيل الهجوم

وفقًا للبيان الصادر عن حزب الله، استهدفت العملية مجمعات شركة رفائيل، المتخصصة في تصنيع الوسائل والتجهيزات الإلكترونية، في منطقة زوفولون شمال حيفا.

استخدم الحزب صواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء المدنيين في لبنان.

استهداف القواعد العسكرية

في وقت سابق، أعلن حزب الله أيضًا عن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد للمرة الثانية، مما يعكس تصعيدًا في ردود الحزب على العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقد سجل الجيش الإسرائيلي نحو 115 تهديدًا جويًا تجاه شمال إسرائيل خلال الساعات الماضية، مع قيام فرق الإطفاء بمحاولات لإخماد الحرائق التي نشبت نتيجة هذه الهجمات.

الأضرار والإصابات

ذكرت التقارير أن نحو 120 صاروخًا أُطلق من لبنان خلال الليلة الماضية، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة 4 أشخاص في حيفا، بالإضافة إلى 3 آخرين قرب الكريوت، وعدد من الإصابات في جنوب الجولان، ورغم الأضرار، لم تسجل إصابات في بعض المناطق مثل يوكنعام والعفولة.

ردود الفعل المحلية

في سياق الأحداث، قررت بلدية حيفا إلغاء الدراسة اليوم الأحد في بعض البلدات جنوب شرق المدينة التي شهدت دوي صفارات الإنذار.

كما تم إلغاء الدراسة في مدن عكا وطبريا ونهاريا وصفد، مما يعكس حالة الاستنفار في المناطق المتأثرة بالتصعيد العسكري.

توقعات المستقبل

تشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار إطلاق الصواريخ من حزب الله في الأيام المقبلة، دون توسيع نطاق الاستهداف بشكل كبير.

فقد ركزت هجمات حزب الله على مواقع ومنشآت أمنية واقتصادية، مما تسبب في أضرار جسيمة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أغسطس 2006.