زيلينسكي: إنهاء الحرب مع روسيا يعتمد على تصميم حلفائنا الغربيين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن إنهاء الحرب المستمرة مع روسيا يعتمد بشكل كبير على "تصميم" الحلفاء الغربيين في تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة. جاء ذلك خلال كلمته المصورة المسائية، حيث شكر الجيش الأوكراني على الضربات الجديدة ضد روسيا، ولكنه لم يحدد مواقعها.

وأوضح زيلينسكي أن الاجتماعات المقررة له في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة ستكون "حاسمة" في تأمين القدرات الدفاعية التي تحتاجها كييف. وقال: "إذا تمكنا من توجيه كل انضباطنا نحو الدفاع عن بلدنا، وإذا كان لدينا صواريخ كافية والموافقات من شركائنا، فإن موقف الحرب سيتحسن لأمننا".

وأضاف: "الإجابة عن سؤال ’متى تنتهي الحرب؟’ تعتمد حقًا على تصميم شركائنا بشأن دعم دفاعاتنا واستقلالنا وانتصارنا".

وأكد زيلينسكي أن "استراتيجيتنا الواضحة ستكون على طاولة شركائنا، بما في ذلك الرئيس الأمريكي". ويقوم زيلينسكي بمناشدات شبه يومية لحلفاء أوكرانيا، خاصة الولايات المتحدة، لتعزيز شحنات الأسلحة لمواجهة التقدم البطيء للقوات الروسية في منطقة دونيتسك.

كما تسعى كييف للحصول على إذن لاستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، بهدف إحباط الهجمات الجوية على البنية التحتية الأوكرانية.

في سياق متصل، أفاد مسؤولون أوكرانيون، السبت، أنه تم قصف مستودعي ذخيرة روسيين خلال الليل، أحدهما في منطقة كراسنودار والآخر في منطقة تفير.

سيلتقي زيلينسكي أيضًا بالرئيس الأمريكي ونائبته كامالا هاريس، ومن المتوقع أن يلتقي أيضًا بالمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب.