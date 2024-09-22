‏الرئيس الإسرائيلي: حزب الله يخنق لبنان ويدمره ويحدث الفوضى فيه مرارا وتكرارا

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أحمد جودة - القاهرة - ‏قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، إن حزب الله يخنق لبنان ويدمره ويحدث الفوضى فيه مرارا وتكرارا.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.