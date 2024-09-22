نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار في أول أيام الخريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم الأحد 22 سبتمبر أول أيام فصل الخريف فلكيًا في مصر، حيث يتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وسقوط أمطار على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مما سيؤدي إلى:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

على السواحل الشمالية الشرقية. أمطار خفيفة تمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 32 درجة مئوية

المحسوسة: 34 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 29 درجة مئوية

المحسوسة: 32 درجة مئوية

جنوب سيناء:

العظمى: 36 درجة مئوية

المحسوسة: 38 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 35 درجة مئوية

المحسوسة: 37 درجة مئوية

جنوب الصعيد: