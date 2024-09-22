انت الأن تتابع خبر عكس التوقعات.. قرار عاجل من كولر يفاجئ جماهير الأهلي قبل مباراة الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن قرار مفاجئ اتخذه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وذلك قبل نحو أيام من مواجهة الغريم التقليدي نادي الزمالك في إطار بطولة السوبر الأفريقي 2024، والتي ستقام يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 سبتمبر.

قرار عاجل في الأهلي

قال “شلبي” خلال تقديمه لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة إم بي سي مصر، بأن المدرب السويسري قد طالب من الجهاز الطبي سرعة تجهيز اللاعب أشرف داري ليكون هو المدافع الأساسي في تشكيلة الفريق خلال مباراة الزمالك القادمة.

وأوضح الإعلامي الرياضي تصريحاته التليفزيونية، بأن اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي، ولهذا بدأ المدير الفني في التفكير بالدفع به خلال مباراة الزمالك، وهذا على الرغم من عدم مشاركته مع الشياطين الحمر في أي مباراة سابقة.

ويرى البعض بأن قرار الدفع بأشرف داري في مباراة الزمالك ربما سيكون مجازفة كبيرة من مارسيل كولر، وخاصة لكون الأخير لا زال يحتاج إلى بعض الوقت من أجل التأقلم مع الفريق، وهو السبب الذي جعل السويسري يقرر استبعاده من مباراة الإياب أمام جورماهيا الكيني.

موعد مباراة الأهلي والزمالك