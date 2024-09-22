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أحمد جودة - القاهرة -

يشعر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بأن بعض الحاقدين يرغبون في أن يختفي الفريق من على وجه الأرض.

جوارديولا: بعض الحاقدين يرغبون في اختفاء السيتي من على وجه الأرض

ويواجه مانشستر سيتي إمكانية خصم نقاط من رصيده أو حتى الإقصاء من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اتهامه بارتكاب 115 مخالفة للوائح المنافسات، بعد تحقيقات بشأن التعاملات المالية للنادي.

وبدأت جلسة الاستماع التي طال انتظارها، في وقت سابق من الأسبوع المنقضي ومن المتوقع صدور الحكم في القضية العام المقبل.

وقال جوارديولا في وقت سابق أن بعض منافسي النادي يرغبون في إدانة فريقه، وإصدار عقوبات مغلظة بحقه.

وتحدث جوارديولا بشكل عفوي خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة أمام آرسنال اليوم الأحد، أثناء رده على سؤال يتعلق بتمادي بعض الناس في انتقاد الأداء السيئ.

وأوضح "خلال موسم، يمكنك القول يا له من موسم سيئ، لكن بالنسبة للأداء بعض الناس يقولون إنه أمر مخز، إنه كارثة، أمر غير مقبول، لا خلال 90 دقيقة كانت فترة ما بعد الظهيرة سيئة عندما كان الفريق أفضل".

وأشار "لكني أقول، أنا أسف، أريد الدفاع عن فريقي، خاصة في هذه الأيام الحديثة، عندما يتوقع الجميع عدم هبوطنا وأن نختفي من على وجه الأرض والعالم، نعيش ليال أفضل من المنافسين، لهذا السبب نفوز كثيرا".

وأكد المدرب الإسباني "نحن عمليون للغاية كفريق، انظر إلى النتائج، يعتقد الناس أنه إذا كان لديك بناء للهجمة، والكثير من التمريرات وربما لا توجد كرات طويلة أو تحولات سريعة من الدفاع للهجوم، فإننا لسنا عمليين".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جوارديولا قوله "الناس ترى أن كونك عمليا يتعلق فقط بالنتائج وليس كرة القدم الجميلة، لا أؤمن بذلك".

وختم حديثه بالقول "على المستوى العملي، نحن أفضل فريق في العالم في كوننا عمليين، أنظروا إلى الأرقام لقد فزنا كثيرا".