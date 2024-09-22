العالم اليوم - غالانت: حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا وتحركاتنا ستستمر

وقام غالانت بجولة في غرف المراقبة والهجوم في سلاح الجو، صباح الأحد، واستمع من قائد سلاح الجو العقيد تومر بار إلى تحضيرات القوات للدفاع والهجوم.

وخلال الزيارة، ذكر غالانت: "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا، نحن نشعر أننا ننفذ ذلك بشكل جيد جدا".

وأضاف: "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".