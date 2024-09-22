العالم اليوم - غالانت: حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا وتحركاتنا ستستمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 01:31 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا"، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل مئات الضربات على لبنان.
وقام غالانت بجولة في غرف المراقبة والهجوم في سلاح الجو، صباح الأحد، واستمع من قائد سلاح الجو العقيد تومر بار إلى تحضيرات القوات للدفاع والهجوم.
وخلال الزيارة، ذكر غالانت: "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا، نحن نشعر أننا ننفذ ذلك بشكل جيد جدا".
وأضاف: "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".
وتابع: "لقد جئت لأرى عن كثب أنشطة القوات الجوية والنتيجة مثيرة للإعجاب للغاية، سواء في الدفاع أو الهجوم، على جميع المستويات".
ووفق خبراء ومسؤولين غربيين، يبدو أن إسرائيل وحزب الله يتجهان نحو حرب شاملة، بعد أن تصاعدت الهجمات يبنهما خلال الساعات الماضية.
وتبادل الطرفان إطلاق النار منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عام تقريبا، عندما بدأت الجماعة اللبنانية المسلحة في إطلاق الصواريخ تضامنا مع الفلسطينيين وحليفتها حماس.
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