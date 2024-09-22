انت الأن تتابع خبر لا جديد يذكر في سعر المعدن الأصفر…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال أسعار الذهب مرتفعة هذه الفترة في السعودية،وقد وصلت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية من الزيادة والسبب في ذلك غير معلوم،وقد توقف سعر الذهب مثل أسعار أمس حيث سجل الذهب عيار ٢٤ سعر ٣١٦.١٨ ريال سعودي للجرام الواحد،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأحد ٢٢ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأحد ٢٢ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣١٦.١٨ ريال سعودي و ٨٤.٣١ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٨٩.٨٣ ريال سعودي و ٧٧.٢٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٧٦.٦٦ ريال سعودي و ٧٣.٧٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٣٧.١٣ ريال سعودي و ٦٣.٢٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٤.٤٤ ريال سعودي و ٤٩.١٨ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٨٣٤.٢٦ ريال سعودي و ٢٦٢٢.٤٧ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٨٣٨.٠١ ريال سعودي و ٢٦٢٣.٤٧ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٤٧.٨٠ ريال سعودي و ٩٢.٧٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٢٩.٩٧ ريال سعودي ٢٢١.٣٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٤٤.١٣ ريال سعودي و ٤٣٨.٤٤ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٥٠.٣٣ ريال سعودي و ٨٦٦.٧٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٤٥٦.٣٩ ريال سعودي و ١٧٢١.٧٠ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٥٥.٩١ ريال سعودي و ٧٠٨.٢٤ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٧٩٢.٣٨ ريال سعودي و ٧٤١.٩٢ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٣٥.٣٢ ريال سعودي و ٨٠٩.٤٢ دولار أميركي.