إنخفاض جزئي في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرإنخفاض جزئي في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت تعاملات اليوم في سوق العملة في السودان في الإستقرار النسبي للعملات مقابل الجنيه السوداني،ولكن هناك بعض العملات مثل الجنيه المصري والريال القطري واليورو والتى شهدت إرتفاع طفيفاً،وعلى الرغم من حالة الإستقرار في أسعار العملات هذه الفترة إلا أن مازال هناك حالة كبيرة من التخبط في السودان بسبب الزيادة التاريخية الأخيرة والتى بدأت منذ إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي.

الوضع الحالي الإقتصادي

أزمات ومشكلات إقتصادية تعيشها السودان هذه الأيام بسبب التراجع الكبير في الحالة الإقتصادية وهذه نتائج النزاع العسكري القائم،تسبب ذلك في حدوث مشكلات في السوق السوداني وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين وتسبب ذلك في خلق صراع كبير بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣١٤٦.٠٦ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٣٦.٣٦ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٩.٢٣ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٧.٧٩ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية