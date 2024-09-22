نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إلغاء برنامج حساب المواطن وتفاصيل الدعم البديل لعام 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت بعض الأخبار على الإنترنت حول إلغاء برنامج حساب المواطن، الذي يعد من البرامج الرئيسية لتقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجين في المملكة العربية السعودية. وقد أثارت هذه الأخبار تساؤلات حول إمكانية طرح دعم بديل خلال عام 1446 هجريًا. في هذا السياق، قامت خدمة المستفيدين من البرنامج بتوضيح الحقائق المتعلقة بهذه الشائعات.

ليست صحيحة

أكدت خدمة المستفيدين أن الأخبار حول إيقاف برنامج حساب المواطن ليست صحيحة، وأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي دليل. كما أوضحت أنه يتم متابعة الأخبار الرسمية من خلال الموقع الرسمي للبرنامج أو عبر وزارة الموارد البشرية، مشددةً على أن الدعم قد يتوقف فقط عن المستفيدين الذين لا يستوفون الشروط الأساسية للحصول عليه.

موعد صرف الدفعة 83 من برنامج حساب المواطن لعام 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن صرف الدفعة 83 من دعم حساب المواطن سيتم في موعده المحدد، حيث يُصرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم إجازة رسمية، سيتم تقديم أو تأخير الصرف بيوم أو يومين كحد أقصى. لذا، من المقرر أن يتم صرف الدعم للدفعة 83 يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024. يمكن للمستفيدين الاستعلام عن مواعيد الصرف من خلال الموقع الرسمي للبرنامج.