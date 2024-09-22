نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية: تحديث جديد اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث زادت الأسعار بمقدار 6 ريالات لجميع الأعيرة، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة.

فيما يتعلق بأسعار الأونصة، سجلت أونصة الذهب (31.1 جرام) نحو 2،622.09 دولار، أي ما يعادل تقريبًا 9،829.78 ريال سعودي. وفي التفاصيل، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 237.05 ريال سعودي، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 276.56 ريال. كذلك، سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 289.73 ريال، واستقرت أسعار عيار 24 عند 316.07 ريال.

أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد ارتفعت أسعاره بنسبة 2%، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 2،212.48 ريال، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عيار 22 عند 2،317.84 ريال. كما بلغ سعر الـ 10 تولة من الذهب (السبيكة) زنة 116.6 جرام نحو 36،853.76 ريال.

وعلى صعيد الذهب المستعمل، تباينت الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 284.55 ريال، وجرام الذهب عيار 21 نحو 272.54 ريال، بينما سجل عيار 18 نحو 233.44 ريال.