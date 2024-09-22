في لفتة إنسانية.. الأجهزة الأمنية بالفيوم تنجح في إعادة طفل لأهليته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.. أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها وجود طفل (سن 7) ضل الطريق من أهليته.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وأمكن تحديد والد ووالدة الطفل المشار إليه وبإستدعائهما أقرت والدته أنه أثناء تواجدها بالمنزل فوجئت بعدم تواجد نجلها وإنصرافه للهو بالشارع وضل طريقه وبسؤال والده أكد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الطفل لوالديه مع إتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايته.