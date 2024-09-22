الداخلية تواصل تطوير الخدمات الجماهيرية واستحداث منظومة تكنولوجية متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بأمن الموانىء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .. فقد إضطلعت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ بتطوير خدمات إستخراج التصاريح الجمركية من خلال إستخدام آليات وتقنيات حديثة .. وفى هذا الإطار فقد تم إستحداث منظومة تكنولوجية متطورة لإستخراج التصاريح الجمركية المميكنة لكافة المواطنين والشركات الراغبين فى دخول الدوائر الجمركية التابعة للإدارة العامة لأمن الموانىء.

محمد يوسف

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