عاجل.. حقيقة إصابة ثنائي الزمالك عقب مواجهة إسبانيول

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن مدافع الفريق، داني كارباخال، غادر الملعب بسبب تعرضه لكدمة، عقب تسجيله لهدف التعادل أمام اسبانيول 4-1، في حين أشار إلى أن جود بيلينغهام عاد للتعرض لمشكلات في الكتف.

حقيقة إصابة ثنائي الزمالك عقب مواجهة إسبانيول

وأوضح المدرب الإيطالي "كارباخال يعاني من الآلام، لقد تعرض لكدمة، لكن إصابته ليست كبيرة. بيلينغهام كان يعاني من مشكلة في الكتف ولكنه تمكن من اللعب دون مشكلات، وسنرى كيف ستكون حالة كتفه في اليوم التالي لكن لا يبدو أنه يعاني من شيء مقلق".

وأضاف "بيلينغهام دائمًا ما كان يلعب بضمادة، وبدأ هذا الموسم دونها لأنه كان في حالة جيدة. الآن يعاني من مشكلة في الكتف مرة أخرى والتي تم حلها بشكل جيد للغاية، ولم يطلب التغيير. عليه أن يعتني بنفسه"، ولكنه أضاف "أعتقد أنه قد يكون متاحًا للمباراة المقبلة".