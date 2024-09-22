نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم: تقلبات خريفية وارتفاع في نسبة الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية فصل الخريف، تتسم الأجواء بالتقلبات الجوية، حيث تشهد حالة الطقس اليوم تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.

يتميز فصل الخريف بأن النصف الأول منه يكون مقاربًا لأجواء الصيف، بينما يتحول النصف الثاني ليكون أكثر برودة ومشابهًا لأجواء الشتاء.

حالة الطقس اليوم

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يتوقع أن يكون الطقس حارًا رطبًا خلال النهار في معظم الأنحاء، ويكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فيستمر الطقس مائلًا للحرارة مع رطوبة مرتفعة.

يُنتظر انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع توقع حدوث بعض الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن تشهد بعض المحافظات نشاطًا للرياح، خاصة على الشواطئ مثل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر.

كما يُتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، بما في ذلك شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بينما ستكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة اليوم

تختلف نسبة الرطوبة اليوم حسب المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الرطوبة العظمى: 75-80%

الرطوبة الصغرى: 30-35%

السواحل الشمالية:

الرطوبة العظمى: 90-90%

الرطوبة الصغرى: 45-50%

شمال الصعيد:

الرطوبة العظمى: 40-60%

الرطوبة الصغرى: 20-25%

جنوب الصعيد:

الرطوبة العظمى: 30-35%

الرطوبة الصغرى: 15-20%

توقعات إضافية

أفادت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كمية الأمطار هذا العام متوقعة أن تكون أكبر من معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف، نتيجة تأثير المنخفضات الجوية، وأبرزها منخفض السودان الموسمي.