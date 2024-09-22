انت الأن تتابع خبر صدمة لكل مستخدمي آيفون.. لن تصدق ماذا تفعل هذه الخاصية في هاتفك | وقفها فورًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن شركة آبل تتعقب المستخدمين سرًا، وذلك من خلال ميزة قد تم تشغيلها بشكل افتراضي في تحديث iOS 17، مؤكدة بانه عندم تم إطلاق تطبيق “جورنال” في ديسمبر من العام الماضي، قد تم تشغيل إعداد الخصوصية بشكل تلقائي، حيث يسمح هذا الإعداد للأشخاص بالتفاعل مع أجهزة آيفون الخاصة بالآخرين والمتواجدة بالقرب منهم.

ميزة جديدة في آيفون تشير الجدل

أشارت التقارير بأنه يمكن إيقاف تشغيل إعداد جورنا، من خلال الانتقالات إلى خانة الخصوصية والأمان في ملف الإعدادات داخل الهاتف المحمول، ومن ثم يتم النقر على إلغاء خاصية “”قابل للاكتشاف من قبل الآخرين أو ما تعرف باسم Discoverable by Others”.

وأشارت التقارير، بأن المستخدمين الذين قاموا بحذف تطبيق جورنال، قد اكتشفوا بشكل مفاجئ بأن خاصية قابل للاكتشاف من قبل الآخرين لا زالت قيد التشغيل، حتى بعد شهور من حذف التطبيق.

وتعرض عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون للصدمة، وذلك بعدما اكتشفوا بأن هذه الخاصة لا زالت مفعلة بعد نزول إصدار جديد من نظام التشغيل iOS 17.2.

ووفقًا لما يؤكده الخبراء، فإن ميزة “قابل للاكتشاف من قبل الآخرين” تتيح لجهازك الآيفون التفاعل مع أجهزة آيفون المتواجدة في محيطه.

تنويه لكل مستخدمي آيفون