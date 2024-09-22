نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية فصل الخريف في مصر وتوقعات الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن فصل الصيف قد انتهى فلكيًا ورسميًا اليوم الأحد، ليبدأ فصل الخريف الذي سيستمر لمدة 89 يومًا و19 ساعة و38 دقيقة.

في يوم ذروة الاعتدال الخريفي، ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء، مما يعني تساوي طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم.

خصائص فصل الخريف

انتقال تدريجي : يُعتبر الخريف فصل الانتقال من الصيف الساخن إلى الشتاء البارد. يتميز باعتدال درجات الحرارة ولكنه قد يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء.

: يُعتبر الخريف فصل الانتقال من الصيف الساخن إلى الشتاء البارد. يتميز باعتدال درجات الحرارة ولكنه قد يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء. انخفاض الحرارة: تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا بعد ذروتها الأخيرة، رغم أن التراجعات الحالية لا تعني عدم عودة الارتفاعات مجددًا.

حالة الطقس المتوقعة