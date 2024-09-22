انت الأن تتابع خبر حفل عمرو دياب يتصدر الترند في الكويت وهذه أسعار التذاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان المصري عمرو دياب، الترند على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت خلال الساعات الماضية، بسبب الإستعدادات لإحياء حفل غنائي ضخم للهضبة، إيذانا بانطلاق حفلات "موسم الكويت".



ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، من المقرر أن يسافر الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الهضبة"، إلى الكويت الإثنين؛ للاستعداد للحفل وعمل البروفات اللازمة.



ويقام حفل النجم المصري عمرو دياب في الكويت الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول الجاري على مسرح أرينا الكويت، وهو أول حفل تشهده حفلات "موسم الكويت".



ومن المقرر أن يقدم "الهضبة"، خلال الحفل المرتقب، مجموعة من أشهر أغانيه التي يفضلها الجمهور، أبرزها: "يانا يا لاء" و"لو اتساب" ادام مرايتها، برح الحوت، هي عاملة ايه دلوقتي، متخافيش، أنت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، شكرًا من هنا لبكرة، هتتدلع، وياه وغيرها من الأغاني.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الكويت 2024 بأكثر من فئة مختلفة، كما يلي:



سعر تذاكر الفئة الأولى 150 دينارا كويتيا.

سعر تذاكر الفئة الثانية 130 دينارا كويتيا.

سعر تذاكر الفئة الثالثة 110 دنانير كويتية.

سعر تذاكر الفئة الرابعة 90 دينارا كويتيا.

سعر تذاكر الفئة الخامسة 70 دينارا كويتيا.

سعر تذاكر الفئة السادسة 60 دينارا كويتيا.

سعر تذاكر الفئة السابعة 50 دينارا كويتيا.

سعر تذاكر الفئة الثامنة والأخيرة 40 دينارا كويتيا.



طريقة حجز تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الكويت



أوضحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في موسم الكويت PACHA GROUP أن لحجز مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى الاتصال بمكتب تذاكر الأرينا كويت على هاتف: 453 362 25.



وذكرت أنه لحجوزات المجموعات (أكثر من 10 مقاعد) ، يرجى الاتصال بمكتب تذاكر الأرينا كويت على هاتف: 453 362 25 .