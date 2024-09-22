نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصعيدي يقود سيمفوني القاهرة في ليلة بروح إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار نشر الفنون الرفيعة وتنمية الذوق الفني، قدمت دار الأوبرا المصرية أمسية فريدة من نوعها احتفاءً بذكرى المؤلف الموسيقي الإسباني خواكين رودريجو.

شهد الحفل قيادة المايسترو أحمد الصعيدي لأوركسترا القاهرة السيمفوني في عرض استثنائي بعنوان "رودريجو... روح إسبانيا" بمناسبة مرور 25 عامًا على وفاة هذا الموسيقي البارز.

تألق السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار موريلياس

أذهلت السوبرانو داليا فاروق الحضور بأدائها المميز لمجموعة "أربع مادريجالات للحب"، حيث تميزت بصوتها الذي جمع بين القوة والرقة، مصحوبة بتناغم مذهل مع الأوركسترا. كما أبدع عازف الجيتار الإسباني خوسيه لويس موريلياس في تقديم مقطوعات موسيقية إسبانية، أبرزها "فانتازيا إلى رجل نبيل"، مما أضاف لمسة فنية لا تُنسى لهذه الأمسية الموسيقية.

أداء أوركسترالي وأعمال خالدة

إلى جانب أعمال رودريجو، قدم الأوركسترا مجموعة من الأعمال الخالدة مثل السيمفونية الأولى لبيتهوفن، مما نقل الجمهور إلى أجواء الفنون الموسيقية الكلاسيكية.

خواكين رودريجو... عبقرية موسيقية خالدة

خواكين رودريجو، الذي وُلد في فالنسيا عام 1901، يعد واحدًا من أهم المؤلفين الموسيقيين في القرن العشرين، رغم فقدانه بصره في سن الثالثة، إلا أنه أصبح رمزًا في عالم الموسيقى، حيث اشتهر بإدخال الجيتار الإسباني في أعماله.