السكة الحديد تنظم ندوة تحت عنوان ” مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 12:35 مساءً - تنفيذا لتوجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم محاور منظومة التطوير بالهيئة قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بتنظيم ندوة تحت عنوان (مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل ) وذلك اليوم السبت الموافق 21 / 9 / 2024 بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق تحت رعاية السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الندوة بعض من قيادات الهيئة والسادة رئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق .

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة المقررة للقطار وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين .

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل مما يساهم فى أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة فى الوقت الحالى تنفيذاً لتوجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد اهم محاور التطوير بالهيئة وذلك من حيث إعادة تأهيله وتدريبه وانتقاء العناصر الجديدة وفقاً لأعلى معايير الاختيار وتكون الترقية على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم وذلك لبذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الانتاجية بالهيئة ، وكذلك حل مشاكلهم من خلال التواصل المباشر بين القيادات بالهيئة والعاملين وأن يكون التعامل معهم بروح يسودها المحبة والحرص على صالح العمل والعامل حيث يتم ذلك بمهنية دون محاباة أو تمييز ولذلك كانت توجيهات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الادارة لقيادات الهيئة بتنظيم ندوات بجميع مناطق الهيئة من أجل التواصل مع القاعدة العريضة من العاملين بالهيئة فى أماكنهم .