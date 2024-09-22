رئيس جامعة الأزهر: توحيد الحد الأدنى للقبول في الكليات العملية بين البنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 01:38 مساءً - افتتاح كلية للخدمة الاجتماعية بالقليوبية، وعلوم للبنات بأسيوط، وشعبة للقراءات بدراسات بنات القاهرة، وشعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجرجا، وشعب جديدة للتربية بنات القاهرة، ودراسات إسلامية باللغة الصينية للبنين

فتح باب تعديل رغبات الترشيح من غدٍ الاثنين حتى الأربعاء ٢٥ - ٩ - ٢٠٢٤م

أعلن فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025م مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد والشكر، لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري)؛ ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ(91341)، تقدم منهم للتنسيق (77065).

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، وكليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، وكليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة88.62%.

وقد جاء تنسيق القبول على الآتي:

القسم العلمي بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام (516) درجة بنسبة 79.38 %،

وكلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (518) درجة بنسبة 79.69%، واللغات والترجمة تخصص عام (491) درجة بنسبة 75.54 %، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (567) درجة بنسبة 87.23 %، ومعهد إعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة (559) درجة بنسبة 86%، وكلية الاعلام (453) درجة بنسبة 69.69 %، وكلية التجارة القاهرة تخصص عام (481) درجة بنسبة 74 %،

وكلية الزراعة القاهرة تخصص عام (478) درجة بنسبة 73.54%، وكلية التربية بالقاهرة تخصص عام (379) درجة بنسبة58.31 %، وكلية اللغة العربية تخصص عام (435) درجة بنسبة 53.08%.

القسم العلمي بنات:

كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92 %، وكلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46 %، والمعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر (577) درجة بنسبة 85.69%، وكلية الإعلام (525) درجة بنسبة 80.77 %،

وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8%.

القسم الأدبي بنين:

كلية اللغات والترجمة تخصص عام (355) درجة بنسبة 56.35%، كلية الإعلام (440) درجة بنسبة 69.84%، والشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات (496) درجة بنسبة 78.73%، وكلية التجارة القاهرة تخصص عام (429) درجة بنسبة 68.1%،

وكلية التربية الرياضية القاهرة (357) درجة بنسبة 56.67%،

وكلية أصول الدين القاهرة تخصص عام (351) درجة بنسبة 55.71%، وكلية اللغة العربية تخصص عام (340) درجة بنسبة 53.97%، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03

القسم الأدبي بنات:

كلية الإعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%،

وكلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام (406) درجة بنسبة 64.44، ومعهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة (409) درجة بنسبة 64.92%.