وزير الخارجية يشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل ويرحب باعتماد مخرج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - شارك السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، واصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية بما يساهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقد رحب وزير الخارجية باعتماد مخرج القمة المتمثل في "ميثاق المستقبل" وملحقيه "اعلان الأجيال المقبلة" و "الميثاق الرقمي العالمي" ، والذي أجريت المفاوضات الحكومية عليهم لأكثر من ٩ أشهر، وعبر عن تقديره العميق لجهود وريادة السكرتير العام في طرح مبادرة قمة المستقبل بغية تطوير المنظومة الدولية متعددة الأطراف.

وتجدر الاشارة إلى مشاركة مصر بصورة مكثفة وفعالة في التفاوض على مخرج القمة وملحقيه، ايماناً منها بضرورة تعزيز الحوار والعمل الأممي المشترك لدفع الدور المحوري للأمم المتحدة للاستجابة للتحديات الدولية المشتركة، وتعزيز المحاور الثلاثة لعمل الأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق السلم والأمن والتنمية وحقوق الانسان.