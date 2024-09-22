سويلم يطلع على نتائج زراعة سلالات مختلفة للأرز الموفر للمياه بمحطة الزنكلون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 04:37 مساءً - - البحث العلمي هو قاطرة التنمية والطريق الأمثل لإحداث نهضة

- التأكيد على دعم جميع الباحثين لإيجاد حلول علميه لتحديات المياه في مصر

- تكامل مجهودات وزارتى الرى والزراعة لخدمة المزارعين وزيادة إنتاجية وحدة المياه

- أتوجه بالشكر للدكتور/ سعيد سليمان على اصراره لتنفيذ تجارب بحثية متميزة لزراعة أصناف متحملة للملوحة والجفاف من محصول الأرز بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه

- النتائج البحثية والأرقام هي مسؤلية اخلاقية يتحملها الباحثون المشاركون في التجارب المختلفة

- لا بديل عن الوصول لسلالات جديدة من المحاصيل تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتستهلك مياها اقل

- تذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه وغيرهم لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى

في إطار زيارة سيادته لمحافظة الشرقية اليوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بحضور "تجربة حصاد الأرز " بمحطة بحوث الزنكلون التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه للإطلاع على نتائج زراعة سلالات مختلفة للأرز الموفر للمياه .

وأكد الدكتور سويلم على تكامل مجهودات وزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى في خدمة المزارعين وزيادة إنتاجية وحدة المياه .

وأشار سيادته إلى أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية والطريق الأمثل لإحداث نهضة ، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الباحثين لإيجاد حلول علمية لتحديات المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث أصبح لا بديل عن الوصول لسلالات جديدة من المحاصيل تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتستهلك كميات مياه اقل ، مع تذليل أى عقبات تواجه الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه وغيرهم لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى .

وتوجه الوزير بالشكر للسيد الأستاذ الدكتور/ سعيد سليمان الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق لإصراراه على تنفيذ تجارب بحثية متميزة لزراعة أصناف متحملة للملوحة والجفاف من محصول الأرز بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، مشيراً إلى أن النتائج البحثية والأرقام هي مسؤلية اخلاقية يتحملها الباحثون المشاركون في التجارب المختلفة .

جدير بالذكر أن محطة الزنكلون هى إحدى المحطات ال ١٢ التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى التابع للمركز القومى لبحوث المياه الذى يعمل تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى ويمثل ذراعها البحثى .