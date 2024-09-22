مصر تحذر مواطنيها من السفر إلي إقليم أرض الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - أهابت سفارة جمهورية مصر العربية في مقديشو، جميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال، بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم، حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت السفارة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، المصريين الموجودين في الإقليم المغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا"، مشددة على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك.

كما ناشدت المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بالحكومة الفيدرالية.