نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام للأدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على جهود الحكومة المصرية لتوفير الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

يأتي هذا التقرير في إطار مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة، التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتحسين جودة الأدوية في السوق.

أهداف المبادرة

توطين المواد الخام

أشار المركز إلى أن هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد تعملان على تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:

توطين 280 مادة غير فعالة : يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على استيراد هذه المواد من الخارج.

: يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على استيراد هذه المواد من الخارج. بدء العمل بـ30 مادة: تم اختيار هذه المواد لتكون الأولوية في العملية، حيث تمثل 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة.

دعم الصناعة المحلية

تسعى المبادرة أيضًا إلى دعم مصانع إنتاج المواد الخام، سواء الفعالة أو غير الفعالة، في السوق المحلية.

من خلال تطوير القدرات المحلية، سيتم تصنيع هذه المواد وفقًا لأعلى معايير الجودة، مما يسهم في تحسين جودة الأدوية.

تحسين الكفاءة الاقتصادية

تعمل المبادرة على تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر:

توحيد عمليات الشراء : هذا يساعد في تقليل التكاليف وضمان استقرار الأسعار.

: هذا يساعد في تقليل التكاليف وضمان استقرار الأسعار. منع تقلبات السوق: من خلال التحكم في عمليات الشراء والإمداد، يمكن تقليل تأثير تقلبات السوق على الأمد القصير.

استقرار إمدادات الأدوية

تساهم هذه المبادرة في تحقيق عدة فوائد، منها:

استقرار إمدادات الأدوية : من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.

: من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. حماية الأمن الدوائي الوطني: مما يضمن توافر الأدوية الأساسية في جميع الأوقات.

تعزيز جودة المنتجات

تُعزز المبادرة من فرص الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، مما يسهم في توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصرية. كما تهدف إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام.