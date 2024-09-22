بعد عرض أولى حلقاته.. تيتا زوزو يتصدر الأعلى مشاهدة على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل تيتا زوزو من بطولة الفنانة إسعاد يونس قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT، وذلك بعد عرض أولى حلقاته، حيث ينافس المسلسل حاليًا ضمن أعمال الـ Off Season الجاري.

تيتا زوزو الأعلى مشاهدة على WATCH IT

وتصدر مسلسل تيتا زوزو قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على WATCH IT بعد ساعات على عرض أولى حلقاته، كما تصدر المسلسل تريندات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.

قصة تيتا زوزو

والعمل يدور في إطار اجتماعي عائلي لايت، يتناول علاقة الأجداد بأحفادهم واختلاف الأجيال، وتقدم إسعاد يونس ضمن أحداثه شخصية وكيل وزارة الزراعة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشكلات وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

كما يظهر صلاح عبد الله خلال الأحداث بشخصية جار إسعاد يونس وهي حبه القديم ويتمني الزواج منها، وهو الداعم لها طوال الوقت في المشاكل التي تواجهها، ويظهر كل من نور محمود ومحمد كيلاني وندى موسى وسمر علام كأبناء إسعاد خلال العمل.



أبطال تيتا زوزو

تيتا زوزو، مكون من 30 حلقة، ويشارك بجانب إسعاد يونس في بطولته كل من صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، عابد عناني، نور محمود، سمر علام، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، مع عدد من الأطفال، والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض تيتا زوزو على قناة dmc

وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل مساء أمس السبت على قنوات dmc، حيث ستُعرض الحلقات بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً على dmc،

وتُعرض الحلقات بعدها على dmc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

فيما تُعاد الحلقات على dmc مرتين، الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد كذلك عرض الحلقات على dmc دراما في الساعة 7:30 صباحًا والساعة 4 عصرًا، وتطرح الحلقات على منصة WATCH IT قبل 24 ساعة من عرضها على التلفزيون.

آخر أعمال إسعاد يونس

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس هو ظهورها مؤخرًا كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل إنترفيو من بطولة رنا رئيس، والذي حقق نجاحًا كبيرًا حاليًا على منصة WATCH IT، كما تُحضر إسعاد للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة والمقرر عرضه في رمضان 2025.