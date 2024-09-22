مانشستر سيتى يحبط أرسنال بتعادل قاتل 2-2 فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - خطف فريق مانشستر سيتي تعادلا قاتلا من نظيره فريق أرسنال، بنتيجة 2-2، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، فى قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

مان سيتي ضد أرسنال

أحرز إيرلينج هالاند الهدف الأول لصالح مان سيتي ضد أرسنال بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

ثم سجل ريكاردو كالافيوري هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 22، قبل أن يضيف جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، أحرز جون ستونز هدف التعادل القاتل لصالح مان سيتي ضد ارسنال.

وشهد الشوط الأول طرد تروسارد لاعب أرسنال فى الوقت بدل الضائع، كما تعرض رودرى نجم مانشستر سيتى للإصابة وتم استبداله بكوفاسيتش فى الدقيقة 20.

تشكيل مانشستر سيتي



حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

الوسط: رودري، جوندوجان، برناردو سيلفا.

الهجوم: جيريمى دوكو، إيرلينج هالاند، سافينيو.



تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: كالافيورى، ويليام صاليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، كاي هافرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.



مان سيتي ضد أرسنال

بهذه النتيجة، يتربع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ثنائي الوصافة ليفربول، وأستون فيلا على الترتيب حيث يملك كل منهما 12 نقطة، فيما يأتي أرسنال رابعا برصيد 11 نقطة.

وحقق مانشستر سيتي انطلاقة مثالية في الدوري الانجليزي هذا الموسم، عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، محققا العلامة الكاملة قبل مواجهة أرسنال، إذ بدأ بالفوز على مضيفه تشيلسي، قبل أن يتغلب على ضيفه إيبسويتش تاون، ثم وست هام يونايتد خارج ملعبه، وكذلك ضيفه برينتفورد.

وتعادل السيتي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بدون أهداف، الأربعاء الماضي، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي تعرض فيها النجم البلجيكي كيفن دي بروين للإصابة.



مانشستر سيتي ضد ارسنال

حقق أرسنال الفوز في أول جولتين على وولفرهامبتون وأستون فيلا، قبل أن يفقد الفريق اللندني أول نقطتين في مشواره بالبطولة هذا الموسم بتعادله مع برايتون، لكنه سرعان ما استعاد نغمة الانتصارات بفوزه على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية.

وتعادل أرسنال بدون أهداف مع مضيفه أتالانتا الإيطالي، مساء الخميس الماضي، في دوري أبطال أوروبا، وغاب عن صفوفه صانع اللعب النرويجي مارتن أوديجارد بسبب الإصابة، بينما يعود ديكلان رايس بعد انتهاء إيقافه.