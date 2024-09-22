الشركة المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي ونقابة المهن التميثلية لإنتاج أعمال تاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي ونقابة المهن التمثيلية لإنتاج مجموعة من الأعمال التاريخية والدينية وتطبيق آلية للاستفادة من الفنانين الذين لم يحظوا بفرص للمشاركة في أعمال خلال السنوات الماضية، لإشراكهم في أعمال درامية، تلفزيونية وإذاعية.

تم توقيع البرتوكول بحضور الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد السعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن الشركة وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ووقع عن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي، والدكتور أشرف ذكي عن نقابة المهن التمثيلية.

وتضمن البروتوكول قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج عدد من الأعمال التاريخية والدينية عن أشهر المفسرين في التاريخ الاسلامي، وعن دور المرأة المميز في الاسلام، وعن الاسهام العلمي للعلماء في الحضارة الاسلامية، سير رواد لهم اسهامهم في البناء الحضاري في الإسلام.

كما تضمن البروتوكول العمل على إنتاج عدد من المسلسلات الاذاعية الدرامية.

وتشارك مدينة الانتاج الاعلامي بالمساهمة من أماكن التصوير التي تصلح للمشاهد والوقائع التاريخية والدينية، أضف إلي ذلك مخزون هائل من الملابس والإكسسوار التي تعد اسهامًا انتاجيًا مميزًا.

فيما تساهم نقابة المهن التمثيلية في توفير عناصر فنية في كافة مهمات العملية الانتاجية، في المقدمة منها ممثلين على أعلى مستوى في كافة أنواع الاعمال، وبخاصة الاعمال التاريخية والدينية وقد تركوا بصمات تشهد لهم بالتميز والسبق في هذا المجال وغيره.

وإتفق الأطراف الموقعة على البروتوكول على العمل سوياً على إيجاد وتطبيق ألية للاستفادة من الفنانين الذين لم يحظوا بفرص للمشاركة في أعمال درامية خلال السنوات الماضية، لإشراكهم في أعمال درامية، تلفزيونية وإذاعية.