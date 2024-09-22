منافس الأهلى.. العين يتفوق على أوكلاند سيتى 3-2 فى 60 دقيقة مثيرة "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - واصل فريق العين الإماراتي، تفوقه على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 3-2، بعد مرور 60 دقيقة من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، "كأس إنتركونتيننتال" في مباراة الدور التمهيدي على ملعب هزاع بن زايد.

سجل كاردوسو هدف التقدم لصالح العين في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، ثم أضاف سيكو بابا الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من اللقاء.

وجاء الهدف الثالث للفريق الإماراتى عن طريق ماتياس بالاسيوس، بينما أحرز ثنائية أوكلاند سيتي جيرسون لاجوس وماير بيفان فى الدقيقتين 43 و54.



العين ضد أوكلاند سيتي

ويشارك العين في كأس القارات بعدما تُوج بطلاً لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، على حساب إف سي مارينوس الياباني، ليلاقي أوكلاند باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ثلاث مرات متتالية.

وسيلاقى الفائز من العين وأوكلاند سيتي مع الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، على أرضه يوم 29 أكتوبر المقبل، بحيث يلتقي الفائز منهما مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، والتي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد الدولى لكرة القدم، أن الفائز من المباراة الثانية التي ستقام فى القاهرة، سيتوج بلقب كأس أفريقيا - آسيا -المحيط الهادي، وهي أولى جوائز البطولة.



العين ضد أوكلاند سيتي

وستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة.

وستشهد البطولة خمس مباريات، على أن تقام أولى المواجهتين في بلدَي الفريقين المضيفَين، بينما تقام الثلاث المتبقية في قطر.

ويتفوق فريق العين الإماراتى صاحب القيمة التسويقية 46.32 مليون يورو، بفارق كبير على قيمة فريق أوكلاند، 5.56 مليون يورو، ويعتبر المغربي سفيان رحيمي أغلى لاعبي الفريقين في المباراة المرتقبة، بقيمة تقدر بـ8 ملايين يورو إجمالا.