العين يضرب أوكلاند 6-2 ويواجه الأهلى فى كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - حسم فريق العين الاماراتي، تأهله لمواجهة الأهلى فى الدور المقبل من بطولة "كأس إنتركونتيننتال"، عقب فوزه الكبير على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

العين ضد اوكلاند سيتي

سجل كاردوسو هدف التقدم لصالح العين في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، ثم أضاف سيكو بابا الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من اللقاء.

وجاء الهدف الثالث للفريق الإماراتى عن طريق ماتياس بالاسيوس، بينما أحرز ثنائية أوكلاند سيتي جيرسون لاجوس وماير بيفان فى الدقيقتين 43 و54.

وأضاف النجم المغربى سفيان رحيمى، الذى شارك فى المباراة كبديل رباعية العين ضد اوكلاند فى الدقيقة 78.

وفى الوقت بدل الضائع، نجح العين في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق كاكو وسفيان رحيمي في الدقيقة 3+90 و4+90.



العين ضد اوكلاند سيتي

ويشارك العين في كأس القارات بعدما تُوج بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، على حساب إف سي مارينوس الياباني، حيث واجه أوكلاند باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ثلاث مرات متتالية.

وبهذا الفوز، يضرب الفريق الإماراتى موعدا مع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولى يوم 29 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر يلتقي الفائز من مواجهة العين والأهلى مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، والتي ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وستُجرى المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة.



