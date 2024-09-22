نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستونز يكشف تعليمات جوارديولا له ويعرب عن سعادته بهدفه أمام أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين مانشستر سيتي وآرسنال، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جون ستونز: جوارديولا أراد مني اللعب بالقرب من هالاند

وقال جون ستونز لاعب مانشستر سيتي في تصريحات صحفية لشبكة سكاي نيوز بعد المباراة، " تشعر بالإحباط بسبب عدم حصولك على فرصة البدء في مثل هذه المباريات الكبيرة، وقبل المباراة حاولت توجيه هذا الأمر والتحلي بموقف إيجابي إذا لزم الأمر للمشاركة".

وأضاف نجم مانشستر سيتي "لقد تعلمنا على مر السنين كفريق أن نبقى متحدين، بغض النظر عن من يلعب، وأن نكون مستعدين دائمًا، أنا متأكد من أنك سمعت المدير يقول ذلك مرات عديدة".

وواصل اللاعب الإنجليزي حديثه، قائلًا "دخلت الملعب وحاولت أن أكون داخل منطقة الجزاء لأتمكن من إستقبال المزيد من العرضيات، وصلتني إحداها ولحسن الحظ وضعتها في الشباك، أنا سعيد للغاية لأنني سجلت الهدف بهذه الطريقة".

وعن تعليمات الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل دخوله إلي أرضية الملعب، أجاب جون ستونز، "أراد مني أن ألعب بالقرب من إيرلينج، وأن أتقدم في الملعب حتى نتمكن من الفوز في المواجهات الهوائية عندما نستقبل الكرات العرضية، [هل طلب منك ذلك من قبل؟] ليس حقًا، لكن الفريق متبادل للغاية، الجميع يدخل ويخرج من الجيوب، لذا فإن التحركات سلسة والتعرف على ما إذا كان شخص ما خارج موقعه، يجب أن تشغله".