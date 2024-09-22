زيارة مفاجئة لوزير الرى للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 12:35 مساءً - - الدكتور سويلم : كل التقدير للأداء المميز لإدارة الشرقية ونجاح موسم أقصي الاحتياجات وزيادة الإنتاجية الزراعية

- تكثيف المرور يهدف للوصول دائماً للأفضل والتواصل المباشر مع العاملين خارج نطاق العاصمة

- تلاحظ تكدس للساده العاملين في بعض الادارات وعجز في إدارات أخرى ولابد من اجراءات سريعة

- الإصرار علي أن مكافاة التميز للمتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد

- مسئولوا الرى بالشرقية : هذا الموسم شهد أقل معدل من الشكاوى فى ظل المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة

- عجز في العمالة الفنية مثل البحارة وكذلك السائقين

في زيارة مفاجئة .. توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى محافظة الشرقية .. حيث عقد سيادته لقاءاً مع السادة المهندسين والعاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تكثيف المرور يهدف للوصول دائماً للأفضل والتواصل المباشر مع العاملين خارج نطاق العاصمة ، وتعزيز التواصل بين قيادات الوزارة مركزياً من جانب والسادة العاملين من كافة التخصصات وفى كافة الجهات من جانب آخر..

وأكد الوزير حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان ، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الموسم الصيفى للعام الحالى ، حيث توجه سيادته بالشكر والتقدير للأداء المميز لإدارة الشرقية الذى أسفر عن نجاح موسم أقصي الاحتياجات وزيادة الإنتاجية الزراعية ، حيث أشار مسئولوا الرى بالشرقية إلى أن هذا الموسم شهد أقل معدل من الشكاوى فى ظل المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى مجال تطهيرات الترع والمصارف ومتابعة تطبيق المناوبات ومتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وصيانة البوابات والمنشآت المائية ومحطات الرفع .

وفى ضوء ما تلاحظ من تكدس للسادة العاملين في بعض الادارات وعجز في إدارات أخرى ، ووجود عجز في العمالة الفنية مثل البحارة وكذلك السائقين ، أكد الدكتور سويلم لضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ، حيث وجه سيادته بمراجعة الهيكل الوظيفى بالإدارة المركزية والادارات التابعة، وتنفيذ تنقلات للعاملين بين الجهات المختلفة بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية طبقاً لحاجة العمل ولسد العجز ببعض التخصصات المطلوبة ، مع الاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في العمالة مع تحفيز العاملين على التحول للعمل بالوظائف التي تعانى من عجز فى الأعداد .

وشدد الدكتور سويلم على أن يتم صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى مع مراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لهذه المكافأة من العاملين المتميزين فقط بالإدارة لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد ، مشيراً للمجهودات المبذولة فى مجال تحصيل مستحقات الوزارة حيث يتم الإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم ، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .

وتم خلال اللقاء أيضاً إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية من نجاح فى منظومة تحصيل مستحقات الوزارة ، حيث أشار الدكتور سويلم لحرصه على تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل ، موجهاً بضرورة زيادة مجهودات العاملين بإدارة الشرقية في مجال تحصيل مستحقات الوزارة .