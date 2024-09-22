ممثل أمير الكويت يلتقي محمود عباس في مقر إقامته بنيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - التقى ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بمدينة نيويورك.

ونقل ولي العهد الشيخ صباح الخالد لعباس في مستهل اللقاء تحيات أمير الكويت ، وأكد ولي العهد خلال اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة مستذكرا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الذي حاز على أغلبية 124 صوتا والذي استند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في شأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة فلسطين الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.