أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة وشعبيهما الشقيقين على الأصعدة كافة، ومستذكرا مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

كما عبر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن اعتزاز الجميع بما حققه البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك وبمؤازرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.