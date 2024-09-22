الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت تنفي الشائعات وتؤكد عرض الفيلم في موعده

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت، بقيادة المنتج بلال صبري، بيانًا رسميًا تنفي فيه بشكل قاطع كل ما تم تداوله، وذلك في ظل الشائعات المتداولة مؤخرًا حول إيقاف فيلم "أوراق التاروت".

نفي إيقاف فيلم أوراق التاروت

وأكدت أن الفيلم يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر عرضه في دور السينما ليلة رأس السنة دون أي تأجيل.



وأضافت الشركة أنه لم يصدر أي اعتراض أو منع من الرقابة على المصنفات الفنية بخصوص الفيلم أو مشاهده، مشيرة إلى أن الفيلم لا يتضمن أي مشاهد خادشة للحياء.

كما أوضحت أن الشائعات التي تدور حول وجود مشاهد تتعلق بالخيانة الزوجية مع الكلب لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد محاولات لتشويه سمعة العمل.

تفاصيل بوستر فيلم أوراق التاروت

البوستر جاء بتصميم غامض ومثير، حيث تظهر ثلاث شخصيات نسائية من الخلف يقفن أمام يد تمتد من الأرض، في إشارة إلى أحداث الفيلم التي تعد بمزيج من الإثارة والغموض.الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما.



فريق العمل خلف الكواليس يتضمن مهندس الديكور رمسيس سليم، إلى جانب منتج فني أحمد فاروق.



"أوراق التاروت" يعد واحدًا من أكثر الأفلام المرتقبة في الموسم، حيث تتنوع أحداثه بين الإثارة والتشويق، مما يجعل الجمهور يترقب بفارغ الصبر موعد عرضه في صالات السينما.



والفيلم يجمع بين عناصر درامية قوية وقصة غير تقليدية، وهو ما يعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة ومثيرة.

أبطال فيلم أوراق التاروت

والفيلم يضم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.