خاص | عبير فاروق: محمد صبحي علّمني الالتزام وأتمنى التعاون مع محمد سامي وتجسيد شخصية شجرة الدر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعتبر الفنانة عبير فاروق واحدة من النجمات اللواتي استطعن إثبات موهبتهن بقوة في الساحة الفنية، وارتبطت مسيرتها ببدايات مشرقة تحت إشراف أساتذة كبار مثل الفنان القدير محمد صبحي.

اشتهرت عبير فاروق، بدورها المميز في "يوميات ونيس"، تتحدث عن دور صبحي في حياتها الفنية، وتشارك تجاربها الأخيرة، بالإضافة إلى استعدادها لأعمال جديدة تهدف إلى نشر الوعي.

كان للفجر الفني هذا اللقاء إليك التصوير التالي:

البداية مع محمد صبحي والالتزام الفني

استذكرت عبير فاروق، دور الفنان محمد صبحي في دعمها الفني منذ بداياتها، مؤكدة أنه لم يكن مجرد مخرج أو ممثل زميل، بل كان معلمًا حقيقيًا لها.

أكدت عبير فاروق أن صبحي يغرس في تلاميذه قيم الالتزام والاحترام للجمهور، مشيرة إلى أن العمل معه في "يوميات ونيس" جعلها أكثر انضباطًا.

وتقديرًا لدوره، أطلقت عليه لقب "فارس المسرح" لما قدمه لها ولزملائها من دعم وتشجيع مستمر.

حبها لتجسيد قضايا المرأة



تعتبر عبير فاروق أن الفن أداة قوية للتعبير عن قضايا المجتمع، ولهذا فإنها تهتم دائمًا بأداء أدوار تعكس مشكلات المرأة وقضاياها.

وقد أعربت عن إعجابها بالأعمال التي تركز على قضايا المرأة، مثل مسلسل "تحت الوصاية" الذي قامت ببطولته منى زكي.

وأكدت عبير فاروق أنها تطمح لتقديم المزيد من الأدوار التي تناقش قضايا هامة وتؤثر بشكل إيجابي في المجتمع.

المداح: النجاح المستمر والتعاون مع حمادة هلال

أعربت عبير فاروق، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "المداح" بجزئه الرابع، مشيرة إلى أنها تستعد للمشاركة في الجزء الخامس.

وأكدت أن العمل مع فريق المسلسل بقيادة النجم حمادة هلال هو تجربة فريدة من نوعها، حيث وصفت حمادة بأنه "وجهه سعد" عليها وعلى جميع فريق العمل.

واعتبرت أن نجاح المسلسل يعود إلى روح الفريق الواحد التي تسود بين الجميع، إضافة إلى الكتابة المتميزة التي قدّمها جمال أمين.

تجربة "حدوتة منسية" مع سوسن بدر

كما تحدثت عبير عن تجربتها الفنية في مسلسل "حدوتة منسية" إلى جانب الفنانة الكبيرة سوسن بدر، مشيدة بقدراتها الفنية الرائعة وتواضعها على المستوى الشخصي.

وأكدت أن العمل مع سوسن بدر هو بمثابة فرصة لا تتكرر كثيرًا، ووصفتها بأنها ملكة الفن التي تضيء كل عمل تشارك فيه.

تقديرها لمي عمر ورغبتها في التعاون مع محمد سامي

أبدت عبير فاروق، إعجابها الكبير بالفنانة مي عمر بعد تعاونها معها في مسلسل "الفتوة"، وأشادت بأدائها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

كما عبّرت عن أمنيتها بالعمل مع المخرج محمد سامي، الذي وصفته بأنه مخرج موهوب يساعد الفنانين على تقديم أفضل ما لديهم ويرفع من مستوى الأعمال التي يشارك فيها.

أدوار تحلم بتجسيدها

فيما يتعلق بأدوارها المستقبلية، كشفت عبير عن رغبتها في تجسيد شخصيات تاريخية قوية مثل شجرة الدر، والتي ترى أنها تمثل المرأة القوية التي تصنع قرارات حاسمة.

كما أبدت رغبتها في تقديم شخصيات من زمن السينما الذهبية، مثل ماري منيب وزينات صدقي، معتبرة إياهن رمزًا للبهجة والضحك في تاريخ السينما المصرية.

تحضيرها لأعمال توعوية جديدة



إلى جانب أدوارها الدرامية، أشارت عبير فاروق إلى أنها تعمل حاليًا على تقديم أعمال توعوية جديدة بالتعاون مع منصات وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة والبيئة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذه الأعمال التي تحمل رسالة هادفة، مؤكدة أن الفن ليس فقط للتسلية بل أيضًا للتوعية والتثقيف.

وأكدت أن هذه التجربة ذكرتها بمسلسل "سر الأرض" الذي ساهم في تقديم قضايا زراعية بطريقة مبسطة وجذابة.

مشاركتها في "برغم القانون" وأدوار تسعى لتجسيدها



وأخيرًا، تحدثت عبير عن مشاركتها في مسلسل "برغم القانون"، مؤكدة أنها استمتعت بالعمل مع فريق عمل متميز.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الأدوار يعكس رغبتها في تقديم أدوار تساهم في إحداث تغيير قانوني واجتماعي، متمنية أن تستمر في أداء مثل هذه الأدوار التي تترك بصمة في قلوب المشاهدين والمجتمع.

