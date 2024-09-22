السفارة الأميركية و«التعليم الأميركي» تطلقان حملة «خذ خطوة» للطلاب الكويتيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - هنأت السفيرة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا وفريق السفارة جميع الطلاب في الكويت على بدء العام الدراسي 2024-2025، مضيفة «إن تفانيكم في الدراسة والعمل الجاد في الفصل الدراسي هو بداية رحلة من المدرسة الثانوية إلى الكلية ثم إلى العمل المهني».

وقالت في تصريح صحافي أن التعليم العالي هو المفتاح لإطلاق العنان للنجاح في المستقبل، كاشفة عن حملة «خذ خطوة»، وهو برنامج مخصص لدعم الطلاب الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات إلى الكليات والجامعات.

وذكرت أن الولايات المتحدة تقدم جودة تعليمية لا مثيل لها، وتشتهر بالابتكار والتنوع والتميز، سواء كنت تخطط لتصبح مهندسا أو طبيبا أو محام أو عالما أو كاتبا أو رائد أعمال أو فنانا أو حتى دبلوماسيا، فإن الكليات والجامعات الأميركية هي مؤسسات عالمية المستوى، مع مرافق بحثية متطورة، مصممة لتزويدك بمهارات التفكير النقدي لعالم الغد.

وأضافت أنه بفضل الوصول إلى هيئة تدريس متميزة وموارد واسعة وحياة جامعية نابضة بالحياة، يتم إعداد الطلاب للنجاح المهني وتشجيعهم على إحداث تأثير كبير كمواطنين عالميين متكاملين، «أنتم قادة المستقبل وأصحاب الرؤى الذين سيشكلون عالمنا للأفضل».

وأشارت إلى أنه مع إطلاق هذه الحملة، التي ستستمر حتى نهاية أكتوبر، نتخيل مستقبلا حيث لا يكون الطلاب الكويتيون مجرد مشاركين في نجاحهم الخاص ولكنهم مهندسون نشطون لتقدم بلدهم. الطريق أمامنا مليء بالفرص، ومع «اتخذ خطوة»، يسعدنا أن نكون جزءا من رحلتك نحو إحداث تأثير كبير.