الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ينظم 6 دورات تدريبية متخصصة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - بالمشاركة مع جمعية أمراض الكبد في إفريقيا (سولدا)، وكلية الطب بجامعة عين شمس، والجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي (أماج)، نفذت جامعة الدول العربية /الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية/، (6) دورات تدريبية في مجال الكبد والجهاز الهضمي لصالح أطباء من جنسيات إفريقية مختلفة، وذلك على هامش المؤتمر الإفريقي العالمي السابع لأمراض الكبد الذي عقد بجمهورية مصر العربية تحت رعاية كلية الطب جامعة عين شمس بالقاهرة في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2024 بحضور 224 طبيب بالإضافة إلي 184 طبيب شاركوا عبر الاتصال المرئي.

أشرف على تنفيذ الدورات التدريبية مجموعة من الأساتذة الأطباء من مستشفى جامعة عين شمس على رأسهم أطباء من جمعية أماج، حيث تم تدريب الأطباء الأفارقة المتخصصين على إستخدام مناظير الجهاز الهضمي والكبد ومنظار القولون للتشخيص المبكر لسرطاني القولون والمستقيم.

خلال حفل إختتام المؤتمر الذي تم أمس(21/9/2024)، ألقى السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية كلمة، نيابة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، رحب فيها بالحضور وشكر وزارة الصحة المصرية من خلال كلية الطب جامعة عين شمس على إستضافة هذا الحدث الطبي الهام، مؤكداً على إهتمام معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعم الأشقاء الأفارقة من خلال الدورات التأهيلية في المجالات ذات الأولوية، وشكر شركاء الصندوق الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر وتنفيذ الدورات التدريبية.

كما استعرض السفير مدير عام الصندوق في كلمته الأنشطة التي يتم تنفيذها في مجالات عديدة كالصحة والزراعة والري والدبلوماسية لرفع كفاءة الكوادر الإفريقية من خلال الخبراء العرب.

و قد ألقت د. منال حمدي السيد رئيسة المؤتمر كلمة عبرت فيها عن ترحيبها بمشاركة جامعة الدول العربية لأول مرة مع الجمعية الافريقية الكبد و شكرت الأمين العام المساعد مدير الصندوق علي الدعم المقدم لصالح الاطباء الافارقه.