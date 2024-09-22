فصائل عراقية تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - قال مصدر في الفصائل العراقية، إنها أطلقت عدة صواريخ من نوع كروز على شمال إسرائيل، وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات على جنوب إسرائيل، صباح اليوم الأحد، بحسب وكالة "رويترز".

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إطلاق النار الكثيف، اليوم الأحد، إذ نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية أعنف قصف منذ ما يقرب من عام من الحرب عبر جنوب لبنان.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله مسؤوليته عن هجمات صاروخية على أهداف عسكرية في شمال إسرائيل.