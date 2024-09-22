ولي عهد الكويت يهنئ خادم الحرمين بذكرى اليوم الوطني السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - بعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وعن إشادته بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققها البلد الشقيق في مختلف الميادين، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وبمؤازرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.