انت الأن تتابع خبر حسين الجسمي يهدي السعودية أغنية الفخر الوطني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ94، قدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية بعنوان "الفخر من هنا"، تعبيراً عن مشاعر الأخوة والاعتزاز التي تجمع الإمارات والسعودية. وتعاون الجسمي في هذا العمل مع الشاعر "قوس" والملحن "عزوف"، فيما تولى توزيع الأغنية الموسيقي "مروان".



الأغنية، التي تعكس اللحمة الوطنية السعودية بأسلوب فني راقٍ، تحمل رسائل تعبر عن الفخر بتاريخ المملكة وحاضرها المزدهر. وصرح الجسمي أن هذا العمل يمثل إهداءً رمزياً للشعب السعودي وقيادته، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة التي تجسد مشاعر الأخوة الصادقة بين البلدين.



وقد تم عرض الأغنية عبر قناة الجسمي على YouTube، مرفقة بفيديو يضم لقطات من الأرشيف الوطني السعودي، وتُبث الأغنية حالياً عبر مختلف الإذاعات الخليجية والعربية، ومنصات التواصل الاجتماعي.