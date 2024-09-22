انت الأن تتابع خبر نزلها الان .. تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2024 alkass sports على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة أهم المباريات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2024 alkass sports على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة أهم المباريات، أعلنت إدارة قناة الكأس الرياضية القطرية عن تفاصيل الترددات الجديدة المخصصة لبث القناة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات للعام 2024، تعتبر قناة الكأس واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي نجحت في الحصول على حقوق البث المباشر للعديد من البطولات والمباريات المهمة عالميًا، بما في ذلك مباريات كأس العالم ومنافسات كأس آسيا، بالإضافة إلى تغطية البطولات الرياضية العربية والأجنبية، كما تقدم القناة برامج تحليلية يقدمها نجوم من مختلف الدول العربية والآسيوية والأفريقية لمناقشة أهم المواضيع الرياضية، وهي أيضًا الناقل الحصري لدوري نجوم قطر (الدوري القطري).

أصدرت مجموعة قنوات الكأس

الترددات الجديدة خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى زيادة الإقبال من قبل ملايين المشاهدين الراغبين في الاطلاع عليها، تتوفر القناة عبر عدة ترددات تعمل على مختلف الأقمار الصناعية لتقديم جودة عالية في الدول العربية الترددات هي كما يلي:

تردد قناة الكأس الرياضية على قمر نايل سات:

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الكأس الرياضية على قمر عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الكأس الرياضية على قمر سهيل سات

التردد: 11678.07

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة الكأس الرياضية لعام 2024

تفتخر القناة بمجموعة متنوعة من البرامج الرياضية الشهيرة، إلى جانب تغطية البطولات المحلية والدولية التي تعرض على مدار الأسبوع، تعمل البرامج المتنوعة على مدار الساعة، وتشمل:

برنامج جرائد

برنامج المجلس

برنامج ضيفنا

برنامج الحكم

برنامج مع سمعة

برنامج حصاد الأسبوع

برنامج نت

كيفية استقبال قناة الكأس الرياضية في 2024

للاستمتاع بمشاهدة القناة، يجب اتباع الخطوات التالية لتحديث التردد الجديد: