نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت قناة أون تايم سبورت عبرصفحتها الرسمية عن نقل مباراة المصري أمام الهلال الليبي في الاياب من الدور الثاني التمهيدي من كأس البطولة الكونفدرالية الافريقية.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد برج العرب.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيمي المغربي المكون من حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي

وجاء تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد:11861.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.