نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الغضب.. موعد مباراة انتر ميلان ضد ميلان في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ميلان مع منافسه فريق إنتر ميلان، اليوم الأحد 22 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ميلان ضد إنتر ميلان

تُقام المباراة بين فريقي إنتر ميلان وميلان في الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين ميلان وانتر ميلان عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي هى الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو.

ترتيب ميلان وإنتر ميلان

يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بينما يحل فريق ميلان في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.