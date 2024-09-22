نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ميلان، ضيفا على حساب فريق إنتر ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا، اليوم الأحد 22 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ميلان ضد إنتر ميلان

ويسعى فريق ميلان لتحقيق الانتصار، خاصة في ظل الخسارة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو ضد فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما يرغب فريق إنتر ميلان في تصحيح المسار بالدوري بعد تعادله في المباراة الأخيرة ضد فريق مونزا، بنتيجة هدف لكل فريق.

القناة الناقلة لديربي الغضب

تذاع تلك المباراة بين ميلان وانتر ميلان عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 permuim، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي هى الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو، وسيقوم فارس عوض بالتعليق على هذا اللقاء.